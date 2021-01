Canoas conta com mais seis leitos de UTI para pacientes com Covid-19

publicidade

O município de Canoas conta com seis novos leitos de UTI e nove leitos de enfermaria para atender pacientes com Covid-19 no Hospital de Pronto Socorro. Com esse acréscimo, sobe para 49 o número de leitos de UTI Covid na rede pública municipal. Já os de enfermaria passam de 70 para 79. Todos estão aptos para uso.

De acordo com a Administração, os leitos de UTI já estão equipados para receber pacientes críticos que necessitam de tratamento intensivo e habilitados como suporte ventilatório pulmonar para Covid-19. Estes estão dispostos no Hospital Universitário (HU) e no Hospital Nossa Senhora das Graças. Já os leitos de enfermaria serão colocados para retaguarda das áreas da emergência, UTI e internação.

A Prefeitura prepara ainda a abertura de 15 novos leitos de UTI Covid-19 no HU. Entretanto, não há data definida para que isso ocorra. Além disso, a Prefeitura também estuda a possibilidade da abertura de leitos de UTI e de enfermaria no Graças, exclusivos para atendimento a pacientes de Covid-19.

