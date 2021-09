Canoas contempla 5 mil pessoas na segunda edição do Auxílio Emergencial municipal

publicidade

A Prefeitura de Canoas divulgou a lista dos cinco mil beneficiários selecionados na segunda edição do Programa Auxílio Emergencial Canoense, que vai disponibilizar o benefício de R$ 200,00, mais cursos de qualificação e serviços à sociedade, além de R$96,00 no cartão Teu, por mais três meses. O objetivo do programa é minimizar os efeitos socioeconômicos causados pela pandemia da Covid-19.

De acordo com a Administração, os cursos de qualificação profissional são realizados de forma online e deverão ser cursadas, no mínimo, 8h mensais. A permanência no Programa, bem como o recebimento das parcelas do benefício ficam condicionadas à realização mensal de 4h de trabalho nas Frentes Emergenciais de Trabalho para a comunidade, seguindo todos os protocolos de saúde. Essa é uma medida para inserir o canoense no mercado de trabalho.

O valor de R$200,00 será pago através de cartão magnético. Os beneficiários que permaneceram no programa deverão usar os mesmos cartões (BANRICARD e TEU) da primeira edição do auxílio emergencial. Os créditos devem ser utilizados exclusivamente para a aquisição de alimentação, medicamentos, gás de cozinha, mantimentos para PETs e higiene pessoal, com direito a multa aos estabelecimentos que descumprirem as normas. A lista dos beneficiários pode ser acessada pelo site da Prefeitura de Canoas.