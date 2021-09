Canoas divulga número de denúncias de intolerância no município desde o início do ano

publicidade

De janeiro a agosto, mais de 40 casos - envolvendo denúncias de homofobia, racismo ou intolerância religiosa - foram registrados no Cartório Especializado para Vítimas de Homofobia, Racismo e Intolerância, vinculado ao Departamento Estadual de Proteção aos Grupos Vulneráveis, na 4ª Delegacia de Polícia de Canoas. Para o secretário especial da Coordenadoria de Diversidades e Comunidades Tradicionais, Santiago Buavas, - pasta que foi reativa na atual gestão - os dados representam o entendimento das pessoas que buscam os seus direitos e não se calam. “O preconceito ainda é muito forte na sociedade. Nosso trabalho é justamente esse, divulgar os serviços, promover ações de combate à homofobia e de prevenção às ações de ódio.”

Um dos principais objetivos da Coordenadoria é promover a liberdade de crença, combater a intolerância religiosa e de gênero na cidade, além de criar e fiscalizar as políticas públicas voltadas à promoção da cidadania LGBTQIA+ e ao combate à discriminação por identidade de gênero, orientação sexual e intolerância religiosa. O local também acolhe cidadãos vítimas de violência e de violações de direitos civis, prestando assessoria e acompanhando as denúncias junto aos órgãos responsáveis por sua investigação.

Denúncias podem ser feitas diretamente na sede da Coordenadoria, na rua Ipiranga, 60, 2º andar, das 8h às 18h. Telefone para contato: (51) 3236-1069 ou (51) 99473-5310 com WhatsApp.