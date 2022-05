Canoas realiza a 1ª Semana Municipal de Incentivo à Reciclagem

publicidade

Uma série de atividades que integram a Semana Municipal de Incentivo à Reciclagem começou nesta segunda em Canoas. As ações seguem até o dia 21 com oficinas e palestras para alertar a população sobre a importância do descarte correto dos resíduos.

Nesta segunda-feira, acontece a oficina de reutilização do óleo de cozinha para produção de sabão, no Hangar Cultural Oli Borges, no bairro Guajuviras, às 15h. Na terça-feira, dia 17, quando é comemorado o Dia Internacional da Reciclagem, haverá uma sessão especial na Câmara de Vereadores, às 9h, para dialogar sobre a importância do tema. Na quarta, tem Audiência Pública, também na Câmara de Vereadores, com o secretário do Meio Ambiente, Paulo Ritter e os representantes das Cooperativas de Canoas.

Sexta-feira acontece a visitação na empresa SBR, que atua na gestão integrada de resíduos sólidos com ampla estrutura de recebimento e reciclagem de resíduos em suas unidades. Para finalizar a Semana, no sábado, haverá o Drive-Thru da Reciclagem Solidária, organizado pelo Instituto Canoas Lixo Zero, na antiga sede Transformar, na rua Dr. Barcelos, 950, no Centro.

A 1ª Semana Municipal de Incentivo à Reciclagem é um projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Duarte e acontece pela primeira vez em Canoas. A proposta tem como objetivo conscientizar toda a população sobre a importância da separação, coleta e destinação adequada de materiais recicláveis, também conhecidos como resíduos secos. A lei foi instituída para ser comemorada anualmente, na segunda quinzena de maio. Neste sentido, a Administração Municipal pode, isoladamente ou em parceria com a sociedade civil, entidades privadas e órgãos públicos, desenvolver atividades educativas, tais como a realização de palestras, eventos estudantis, workshops e congressos. As escolas municipais também podem aderir à Semana Municipal de Incentivo à Reciclagem promovendo atividades de mobilização e conscientização.

Veja Também