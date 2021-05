Canoas vacina nesta quinta-feira gestantes e puérperas com comorbidades

publicidade

A Prefeitura de Canoas retomou nesta quinta-feira a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades. O serviço está disponível na Sala de Imunização do Hospital Universitário (avenida Farroupilha, 8.001, bairro São José), até às 16h30min. É preciso apresentar prescrição médica com indicação para o uso da vacina contra a Covid-19, seguindo orientação do Ministério da Saúde.

A imunização contra a Covid para gestantes e puérperas conta com novas recomendações. A orientação é para que os municípios vacinem neste momento apenas aquelas com comorbidades, de acordo com a mais recente atualização do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO), publicada no dia 20 de maio. Para a imunização desse público, devem ser utilizadas apenas as vacinas CoronaVac e Pfizer, cujo lote de 3.144 doses chegou na última quarta-feira no município.

