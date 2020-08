publicidade

A Prefeitura do Capão do Leão, no sul do Estado, informou que o município registrou neste sábado a sexta morte por Covid-19. A vítima é uma mulher, de 75 anos, que estava internada na Beneficência Portuguesa, em Pelotas desde o último dia 24.

A cidade conta com 227 casos confirmados de coronavírus. Destes, 138 são considerados recuperados.