CAPS de Itaqui promove inserção dos usuários por meio das Olimpíadas de Tóquio

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Sentimentos de Itaqui, na Fronteira-Oeste do RS, está desenvolvendo o projeto “Minuto CAPS Sentimentos nas Olimpíadas”. A proposta visa a realização de uma atividade audiovisual e informativa com os usuários da unidade enquanto ocorre a maior competição esportiva do mundo.

A coordenadora do CAPS Sentimentos, Catiéli Bastos, destaca que “o trabalho tem como objetivo trabalhar o protagonismo dos nossos usuários, a inserção social da clientela e fazer com que eles estejam a par do que está acontecendo no mundo e na atualidade”, disse. Em média o CAPS atende 200 pacientes mensalmente.

O professor Édipo Dias, um dos idealizadores do projeto, acrescentou que “cada usuário vai trabalhar com uma modalidade específica. Ele vai trazer informações da equipe brasileira dentro das Olimpíadas”, relatou. Quem quiser acompanhar os vídeos do projeto deve acessar a página do CAPS no Facebook.

