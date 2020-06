Carreata pede reabertura do comércio em Uruguaiana

publicidade

Em Uruguaiana, a manhã de sábado foi de protestos pela inclusão do município na bandeira vermelha do distanciamento controlado do governo estadual. Manifestantes, de forma apartidária, saíram às ruas de carro e moto com bandeiras e palavras de ordem apelando pela reabertura do comércio da cidade que foi fechado desde às 18h da última quinta-feira.

De acordo com a Secretaria de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (SEGTRAM), ao menos 220 veículos participaram do ato. Portando bandeiras do Brasil e de Uruguaiana, os participantes percorreram as principais vias da cidade, como as avenidas Presidente Vargas e Duque de Caxias, além das ruas XV de Novembro e e Monte Caseros, passando em frente à Prefeitura Municipal