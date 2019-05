Casa da Passagem abrigará moradores de rua em Bento Gonçalves

publicidade

Entrou em operação nessa segunda-feira, em Bento Gonçalves, a Casa de Passagem destinada a pessoas em situação de rua. No local, os acolhidos podem se alimentar, tomar banho, dormir e ser inseridos nas políticas públicas para reinserção na sociedade e na reconquista de direitos básicos. O período de permanência no local é das 19h às 7h. O local possuiu espaço para 25 pessoas e conta com quartos, cozinha, sala, banheiro e lavanderia e está localizado rua Francisco Navarini, 136, no bairro Maria Goretti.

"Todo ser humano precisa ter dignidade. Aqui, os que vierem para dormir terão bom banho, material de higiene, atendimento social", destaca o secretário de habitação e Assistência Social, Eduardo Virissimo. Conforme o titular da pasta, pessoas em vulnerabilidade, oriundas de outras cidades ou que estejam com familiares hospitalizados também podem utilizar o serviço. A estimativa da secretaria é de que 45 pessoas vivam em situação de rua no município.