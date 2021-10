Casa noturna é interditada em Uruguaiana

publicidade

Guarnições da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) de Uruguaiana, da Guarda Municipal e fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizaram no final de semana vistoria em uma casa noturna, na rua Vasco Alves, centro da cidade. A ação partiu de denúncias de desrespeito às normas sanitárias para a prevenção da Covid-19.

Conforme o secretário da Secretaria de Segurança e Trânsito (SESTRA) Clemente Corrêa, verificou-se que a casa noturna estava lotada, com ao menos 400 pessoas, sem a observância dos protocolos de saúde e ainda apresentando som alto (ultrapassando 80 decibéis), além de inúmeras pessoas esperando na fila para ingressar no estabelecimento sem máscaras e não observando o distanciamento social obrigatório. O responsável pela festa encerrou o evento, solicitou aos participantes que deixassem o espaço e na sequência deixou o local. O estabelecimento foi multado em R$ 1.394,00 e interditado pelas autoridades.

Em uma segunda operação, foi flagrada uma festa clandestina, em residência particular no bairro Boa Vista, com ao menos 50 populares, sendo o responsável reincidente. As pessoas foram planilhadas por descumprimento dos regramentos sanitários vigentes e os nomes serão enviados nesta segunda-feira ao Ministério Público Estadual. A multa foi de R$ 10.445,00.

