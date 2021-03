Casarão incendiado será tombado em Novo Hamburgo

publicidade

Foi aberto nesta quinta-feira, o processo de tombamento do Casarão Friedrich, localizado na Estrada Germano Friedrich, no bairro Guarani em Novo Hamburgo. O imóvel é de propriedade particular, com data de construção estimada em 1845, e tem grande valor histórico, arquitetônico e cultural para o município. No último dia 2 de fevereiro, um incêndio atingiu parte do segundo andar da casa.

“Sabemos que a família Friedrich tem tratado este imóvel com extremo carinho, não medindo esforços para mantê-lo preservado e precisamos reconhecer este esforço. O ato de tombamento vai prestar este reconhecimento, além de viabilizar possíveis parcerias na manutenção do local, principalmente, através das leis de incentivo à cultura”, disse a prefeita Fátima Daudt.

"O valor histórico e cultural do imóvel é inestimável e reconhecido por todos, pois ali está parte das raízes de Novo Hamburgo”, completou Fátima.

A prefeita destaca ainda que o tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados.

“Agora, vamos realizar o levantamento da situação do imóvel e a atualização da pesquisa histórica. Realizadas estas etapas, o processo passa para a avaliação do Conselho Municipal de Cultura e posterior tombamento pelo Município por meio de um decreto”, explicou o secretário da Cultura, Ralfe Cardoso.

Com o tombamento, a administração poderá auxiliar os proprietários na colocação de uma cobertura temporária no local para a proteção do patrimônio até a restauração dos danos causados pelo incêndio. Também, com o Casarão oficialmente tombado, os donos poderão angariar recursos por meio de lei de incentivo para o restauro e manutenção do espaço.

