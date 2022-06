Caxias do Sul ainda não atingiu meta de vacinação contra Influenza e Sarampo

publicidade

Previstas para encerrar nesta sexta-feira, a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) e a 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo ainda estão bem abaixo da meta estabelecida, em Caxias do Sul. Até o momento, a imunização contra a gripe, mesmo tendo sido liberada para toda população, atingiu o percentual de 55,2% enquanto que a meta é de 90%. Já a vacinação contra o Sarampo, que tem como meta atingir 95% do público-alvo, só atingiu 36,8% desse objetivo.

A vacina contra a gripe está liberada para toda a população e pode ser feita no mesmo dia que a imunização contra a Covid-19, com exceção das crianças de até 11 anos, que devem obedecer ao intervalo de 15 dias entre cada uma.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça a importância de toda a comunidade fazer a vacina, principalmente os grupos elencados como prioritários, uma vez que estes são definidos pelo Ministério da Saúde em função de serem mais suscetíveis ou estarem mais expostos à doença.

Já a vacinação contra o sarampo tem como público-alvo crianças de seis meses a menos de cinco anos e profissionais de saúde. Ambas vacinas estão disponíveis em todas as UBSs. As Unidades também estão reforçando as orientações e o chamamento para vacinação em suas comunidades por meio de contato com escolas e outras entidades.

Veja Também