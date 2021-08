Caxias do Sul anuncia flexibilizações de protocolos de prevenção contra Covid-19

publicidade

O Gabinete de Crise da prefeitura de Caxias do Sul anunciou, nesta quarta-feira, a ampliação das flexibilizações de prevenção e combate ao coronavírus, alinhando os protocolos sanitários aos recentemente anunciados pelo governo do Estado e aprovados pela Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne).

Segundo o Gabinete de Crise, no transporte coletivo a lotação máxima de passageiros passará de 75% para 90% da capacidade total do veículo. Também houve a liberação de vestiários e áreas pré e pós-atividades em academias, clubes, centros de treinamento, piscinas, quadras e similares.

De acordo com o protocolo, ainda segue vedada a utilização de áreas comuns não relacionadas à prática de atividades físicas, como churrasqueiras, bares e lounges, dentre outros espaços. Em atividades em sala de aula, é fixado o distanciamento físico mínimo de um metro entre pessoas em ambientes fechados, desde que mantida a ventilação cruzada.

Os integrantes também reforçaram a necessidade da comunidade seguir adotando os cuidados básicos, mas obrigatórios, como uso de máscara, manutenção do distanciamento, evitar aglomerações e higienização sistemática das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Esta recomendação decorre da suspeita de a variante Delta do coronavírus já estar em circulação no município.

Em relação às escolas da rede pública municipal, a Secretaria da Educação aguarda publicação, nesta quinta-feira, de novos protocolos pela Secretaria da Saúde do Estado.

