Caxias do Sul confirma segundo caso de varíola do macaco

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul (SMS) confirmou nesta terça-feira (02) mais um caso de monkeypox no município. Assim, são dois até o momento. A doença é popularmente conhecida como varíola do macaco.

A secretaria recebeu o resultado positivo referente a uma mulher adulta. A paciente não tem histórico direto de viagem, embora contatantes familiares tenham viajado recentemente. A mulher está hospitalizada mas passa bem. Todos os contatantes da paciente estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica da SMS.

O primeiro caso, confirmado na semana passada, é de uma mulher que segue em isolamento domiciliar e cujos contatantes seguem em monitoramento.

A varíola do macaco é uma doença viral, cuja transmissão ocorre pela exposição próxima e prolongada com pessoa infectada e sem máscara, contato físico direto ou contato com materiais contaminados, como roupas, toalhas, talheres, lençóis e outros.

São considerados casos suspeitos pacientes com início súbito de erupção cutânea em forma de bolinhas com líquido como água ou pus. As lesões podem ser esparsas ou agrupadas, lembrando herpes ou cobreiro. Esses sinais podem estar associados com febre, dor de cabeça, dores musculares ou nas costas e ínguas.

As medidas de prevenção são isolamento dos casos confirmados ou em investigação, uso de máscara e intensificação da higiene individual e ambiental.

