Caxias do Sul convoca crianças e adolescentes para segunda dose de Coronavac

A Secretaria de Saúde (SMS) de Caxias do Sul está reforçando o chamamento para aplicação da segunda dose da vacina da Covid-19 para crianças e adolescentes. A SMS chama a atenção, principalmente, para aqueles de até 17 anos de idade que fizeram a primeira dose de Coronavac.

A pasta informa que o município tem doses suficientes para esse público, mas é preciso que a vacina seja feita com brevidade, uma vez que o laboratório Butantan, responsável pela fabricação, informou que o imunizante não será mais produzido. Não há previsão da chegada de novos lotes.

Por esses motivos, a aplicação da segunda dose de Coronavac passa a ficar concentrada nas terças e quintas-feiras nas sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário estendido até 19h. As unidades são a Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê. O objetivo é evitar a perda, uma vez que o imunizante dura poucas horas após a abertura do frasco, que tem 10 doses.

O chamamento é para que todas as crianças e adolescentes que foram vacinadas com a primeira dose de Coronavac completem seu esquema vacinal, uma vez que esse público precisa receber a segunda dose do mesmo imunizante.

A pasta também alerta para o baixo número de crianças e adolescentes vacinadas contra a doença até o momento. Em relação ao público de cinco a 11 anos, são 44,76% com primeira dose e 28,33% com segunda dose; já entre os de 12 a 17 anos, são 67,69% com primeira dose e 55,38% com a segunda.