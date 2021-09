Caxias do Sul cria Plano de Recuperação Econômica Pós-Covid-19

publicidade

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou o projeto de autoria do poder executivo que cria o Plano de Recuperação Econômica Pós-Covid-19 (CredCaxias). O texto seguirá para a sanção do prefeito Adiló Didomenico.

A medida buscou a autorização dos vereadores, para poder aportar recursos, no valor de R$ 1 milhão. Com o montante, a prefeitura firmará acordo com a Associação de Garantia de Crédito da Serra Gaúcha (RS Garanti). Com R$ 1 milhão cada, na parceria, entrarão o Sebrae, o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)/Badesul.

O executivo municipal estima que o CredCaxias consiga provocar a injeção de cerca de R$ 40 milhões na economia local, com a geração de, pelo menos, 200 novos postos de trabalho. O impacto, no produto interno bruto (PIB) da cidade, é previsto em mais de R$ 9,2 milhões.

De acordo com Adiló, a prefeitura fornecerá suporte aos empreendedores individuais e micro e pequenas empresas, por vezes impossibilitados na obtenção de créditos ou nos altos juros, cobrados pelas instituições bancárias. “O aval do poder público municipal minimizará os riscos e possibilitará taxas bem menores que as praticadas pelo mercado financeiro. As parcerias do CredCaxias, com duração estipulada em 36 meses, trabalharão com taxas mensais não superiores a 0,98%”, garantiu Adiló.

Consta da exposição de motivos da proposta, como público-alvo, empreendedor individual com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 81 mil, microempresas com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 240 mil e pequenas empresas com receita bruta anual entre R$ 240 mil e R$ 2,4 milhões.

