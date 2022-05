Caxias do Sul e Bento Gonçalves registram casos de dengue autóctone e importados

publicidade

As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti são diárias e têm sido feitas de forma intensa pela Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves, por meio do trabalho dos agentes de endemias do município. Os profissionais realizam visitas em espaços públicos, residências, empresas, dentre outros locais com possíveis criadouros. Até o momento, foram encontrados 101 focos do mosquito somente neste ano. Pelo menos 46 casos seguem em análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Lacen), e aguardam resultado.

Quatro casos de dengue importados foram confirmados, ou seja, não foram contraídos no município. Os principais bairros onde a infestação tem ocorrido de forma mais intensa são: Vila Nova, Barracão, Eucaliptos, Cohab, Progresso, Humaitá, Licorsul, Cruzeiro, Industrial e Salgado.

Em Caxias do Sul, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou que o número de casos de dengue no município chega a 19 confirmações em 2022, sendo cinco autóctones e 14 importados. Também há 50 suspeitas aguardando confirmação. Os cinco autóctones foram registrados nos bairros Santa Catarina, Centro, Centenário e Exposição. Já os importados foram notificados nos bairros Diamantino, Jardim da Lagoa, Santa Fé, Bela Vista, São Caetano, Floresta, De Lazzer, Cidade Nova, São Luiz da 6ª Légua, Centro, Rio Branco e Cristo Redentor.

A SMS mantém alerta para a circulação do vírus em toda a cidade, especialmente nos bairros onde há registros da doença. Foram encontrados focos do Aedes aegypti em todas as regiões de Caxias, por isso a Vigilância Ambiental em Saúde segue o trabalho de fiscalização, porém é essencial que a população realize varredura em suas residências e espaços de trabalho para eliminar locais com água parada, pois é nesses ambientes que o Aedes aegypti se reproduz.

Quem tiver sintomas de dengue deve procurar atendimento médico. Os sintomas são febre, dores musculares, dor de cabeça e atrás dos olhos, diarreia, ou seja, alguns são semelhantes aos da Covid-19. Podem ocorrer também erupções vermelhas na pele, vômitos e sangramentos.

