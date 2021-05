Caxias do Sul está em alerta para o aumento de focos do mosquito da dengue

publicidade

A Vigilância Ambiental em Saúde de Caxias do Sul mantém o alerta para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Até o momento, o município soma 157 focos encontrados neste ano em diversos bairros da cidade. O índice é extremamente alarmante, já que em 2020 foram somente 27.

Em função do alto número registrado até o momento, a Vigilância Ambiental intensificou as visitas e coletas de amostras em bairros de todas as regiões do município, com apoio de veículos cedidos pela Secretaria de Obras e também pela Vigilância Sanitária e Central de Veículos da Secretaria Municipal da Saúde.

“Mesmo com esse suporte para ampliar visitas ainda precisamos pedir o apoio da população, para que tenha um olhar atento ao seu domicílio. Não podemos esquecer da importância da prevenção mesmo com a chegada de dias frios, porque os ovos do Aedes aegypti são resistentes e quando houver condições propícias, irão eclodir. Não podemos baixar a guarda”, pede a diretora da Vigilância Ambiental, Sandra Tonet.

Para frear a proliferação do mosquito, é fundamental evitar acúmulo de água parada. O Aedes aegypti também é responsável por transmitir zika vírus e febre chikungunya. O telefone para denunciar locais com suspeita de focos do mosquito é o 156, do Alô Caxias.