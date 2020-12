Caxias do Sul intensifica fiscalização para cumprir medidas emergenciais do Governo do RS

publicidade

Após reunião do Gabinete de Crise nesta terça-feira, o prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, determinou o reforço na fiscalização para o cumprimento das medidas emergenciais anunciadas pelo governador Eduardo Leite, para conter o avanço dos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul.

A equipe de fiscalização da prefeitura formada pela Secretaria Municipal do Urbanismo, Vigilância Sanitária/Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Guarda Municipal, terá ajuda da Brigada Militar. Os policiais passam a ajudar nas ações. A organização dos trabalhos foi definida após contato do prefeito Cassina com o vice-governador Ranolfo Vieira Junior.

Serão fiscalizados os locais públicos como parques e praças, os que tem portões serão fechados, centro da cidade, loteamentos, além de restaurantes, bares, boates e casas noturnas. As pessoas sem máscara serão multadas em quase R$ 700. Os estabelecimentos que não cumprirem as regras em vigor, da bandeira vermelha do modelo de distanciamento, também receberão notificação, cassação do alvará e multa que pode chegar a R$ 35 mil.

Da mesma forma, serão multadas as quadras de futebol que estão proibidas de funcionar nestes próximos 14 dias da vigência do decreto estadual.

Eventos também foram vedados pelo Estado, sendo assim, a prefeitura cancelou a programação presencial da 36ª Feira do Livro. A partir de agora, somente a venda de livros será de forma presencial na Praça Dante Alighieri. A programação virtual prosseguirá normalmente.

