Caxias do Sul reabre salas de vacinas de 45 UBSs nesta terça-feira

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul informa que as salas de vacina de 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) reabrem na terça-feira (01) para o calendário vacinal de rotina.

Apenas não terão vacinas do calendário de rotina as UBSs Tijuca, São José, Madureira e Cristo Operário. Para vacinas do calendário de rotina, os usuários da UBS Tijuca podem procurar a UBSs Cinquentenário ou Santa Lúcia Cohab; da UBS São José, procurar a Unidade Pioneiro; da Madureira, procurar a UBS Sagrada Família; e da UBS Cristo Operário, a UBS Planalto. Os demais serviços nas quatro Unidades ocorrem normalmente.

Para a aplicação da vacina BCG, os pais seguirão a mesma rotina habitual, de contatar a sua UBS de referência para que seja agendado o dia da aplicação. Para as vacinas tríplice viral e febre amarela para adultos e crianças, o dia para aplicação é às quartas-feiras. Essas vacinas já eram aplicadas em dias pré-definidos para evitar a perda de doses, uma vez que os frascos têm várias doses e a duração é de poucas horas após a abertura dos frascos.

A Secretaria da Saúde lembra que as salas ficaram fechadas em função do grande número de servidores afastados por causa da covid-19, o que inviabilizou a manutenção de todos os atendimentos. Até 16h desta segunda-feira (31), a SMS ainda contabilizava 40 afastamentos de servidores, mas a abertura das salas é possível em função do remanejo de pessoal entre os serviços.