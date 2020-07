Caxias do Sul registra mais dois óbitos por coronavírus

publicidade

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informou mais dois óbitos por coronavírus. O 26º óbito é uma idosa de 65 anos que estava internada na UTI do Hospital Geral desde o dia 18 de junho, e faleceu hoje, 10 de julho. A idosa tinha hipertensão e diabete. O 27º é uma mulher de 57 anos, que estava internada na UTI do Hospital Geral desde o dia 1º de julho e também faleceu nesta sexta-feira (10/07). A mulher tinha doença renal crônica e asma.

Caxias do Sul registra 13 óbitos masculinos e 14 femininos. Segundo o boletim epidemiológico atualizado nesta sexta-feira pela prefeitura, a cidade contabiliza 1.545 casos confirmados, com 972 recuperados e 546 atualmente em tratamento.