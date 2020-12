Caxias do Sul soma oito novos óbitos pela Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul divulgou a ocorrência de mais oito óbitos por complicações do coronavírus. As vitimas são quatro homens de 44, 51, 64 e 81 anos e quatro mulheres de 60, 78 e duas de 83 anos. A cidade registra 228 óbitos, sendo 135 masculinos entre 28 e 97 anos e 93 femininos entre 33 e 97 anos.

O boletim epidemiológico desta segunda-feira aponta que Caxias está com 15.418 casos positivos, sendo 13.179 recuperados; 1.895 em isolamento domiciliar, 70 em enfermaria, 46 em UTI, 463 aguardando resultado e 71.547 casos negativos.

A ocupação de leitos do SUS está em 85% e na iniciativa privada está em 84%.

