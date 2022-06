Caxias do Sul terá Centro de Atendimento Integrado em Saúde para Crianças Autistas

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul, em parceria com o Centro de Assistência à Saúde do Círculo, vai inaugurar um serviço voltado a atender, pelo SUS, crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Centro de Atendimento Integrado em Saúde para Crianças Autistas começa a operar em agosto.

O serviço funcionará no prédio do antigo Plantão da Criança, na rua Pinheiro Machado, 2738, no bairro São Pelegrino. O convênio com o município possibilitará atender pelo SUS até 80 crianças de um a oito anos de idade. O atendimento será multiprofissional, com especialistas nas áreas médicas, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e serviço social. De forma concomitante às crianças, haverá atendimento aos pais. O encaminhamento será feito pela rede de saúde da SMS.

O prefeito Adiló Didomenico assinalou que o novo serviço era muito aguardado por esse público, merecedor da atenção da prefeitura. “É um serviço importantíssimo, que vem em excelente momento. A iniciativa foi de buscar a parceria para atender toda a demanda reprimida existente, prestando mais esse atendimento inédito e diferenciado”, observou.

Para aumentar a oferta de atendimentos especializados, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e Centro de Assistência à Saúde do Círculo ampliaram a lista de serviços disponibilizados via acordo de cooperação e também a quantidade mensal realizada. Desde maio, passaram a ocorrer também exames de colonoscopia e endoscopia.

Nas próximas semanas, serão ofertadas, também, cirurgias ortopédicas, procedimentos de cateterismo e angioplastia, além de exames de espirometria. Ainda foram ampliados os atendimentos de biópsias, fisioterapia, ultrassonografia e psicoterapia.

O acordo de cooperação também prevê atendimentos no ambulatório de consultas e procedimentos cirúrgicos em urologia, otorrinolaringologia e em cirurgia vascular, bem como consultas de cardiologia, psiquiatria, fonoaudiologia, mamografias, ressonância magnética e tomografia, que já são ofertados. Ao todo, o acordo proporciona atender cerca de 900 pacientes por mês.

