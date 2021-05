Caxias e Farroupilha aplicam vacinas contra a Covid em pessoas com comorbidades

publicidade

Em Caxias do Sul, na Serra, conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a vacinação das pessoas com comorbidades inicia na terça-feira e será dividida em etapas. O município receberá as vacinas nesta segunda-feira.

Para fazer a vacina será obrigatório apresentar atestado médico que confirme a comorbidade ou receita médica que comprove a doença e que tenha sido emitida há menos de um ano. Em alguns casos, também será necessário apresentar autorização médica para fazer a vacina.

Na primeira fase, serão vacinadas pessoas com síndrome de down (18 anos ou mais); doentes renais crônicos que fazem diálise (18 anos ou mais, que serão vacinados nos serviços de diálise); gestantes e puérperas com comorbidades (18 anos ou mais); pessoas com comorbidades (iniciando pelas de 59 anos e diminuindo progressivamente até 55 anos); e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada – BPC (iniciando pelas de 59 anos e diminuindo progressivamente até 55 anos; deverão apresentar também a carteirinha do BPC). Essa fase inicia na terça-feira e vai ser ampliada à medida que o município receber mais vacinas.

Na segunda fase, ainda sem data para início, serão imunizadas pessoas de 54 a 18 anos com comorbidades, também progressivamente, iniciando pelas de 54. Essa etapa inclui: pessoas com comorbidades da lista abaixo, pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC e gestantes e puérperas independentemente de comorbidades.

Em Farroupilha também será iniciada nesta segunda-feira a imunização para pessoas com comorbidades. A aplicação das vacinas será na Universidade de Caxias do Sul – Campus Farroupilha, na Rodovia dos Romeiros, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h, no formato drive-thru. Neste dia, devem dirigir-se ao local moradores da região central do município, bem como das comunidades do interior ou de bairros onde não há posto de saúde.

*Com informações dos correspondentes Fernanda Bassôa e Celso Sgorla