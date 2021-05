Caxias libera mais faixas etárias de grupo com comorbidades para vacinação contra a Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul liberou novas faixas etárias para pessoas com doenças crônicas e comorbidades receberem a vacina contra a Covid-19. Nesta quinta-feira, podem fazer a primeira dose pessoas de 55 anos ou mais que tenham comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Na sexta-feira, serão vacinadas pessoas nessas mesmas condições, mas de 52 anos ou mais.

Nas mesmas datas também ocorre a vacinação de pessoas com síndrome de down (18 anos ou mais) e de gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias pós-parto) de 18 anos ou mais e com alguma das comorbidades da lista divulgada pelo Ministério da Saúde.

A imunização ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da São Vicente. Nas UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila Ipê, Reolon, Desvio Rizzo, Eldorado e Cinquentenário, as doses serão aplicadas das 8h às 20h. Nas demais, o horário é das 8h às 16h. No total, 47 Unidades aplicam a primeira dose.

Para fazer a vacina é obrigatório apresentar atestado médico que confirme a comorbidade ou receita médica que comprove a doença e que tenha sido emitida há menos de um ano.

O município tem recebido vacinas de laboratórios diferentes e são ofertadas as disponíveis no momento, devendo a segunda dose ser do mesmo imunizante. Por esse motivo, não será aceita a indicação de uma ou outra vacina.