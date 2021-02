Caxias reforça equipe de fiscalização para coibir aglomerações

publicidade

Em Caxias do Sul, o Gabinete de Crise vai se reunir nesta terça-feira às 8h para definir novas medidas que poderão ser implementadas para coibir aglomerações.

Mas desde o fim de semana a equipe de fiscalização que, desde o início da pandemia atuava com cerca de 14 servidores, agora conta com 42 agentes. Além disso a prefeitura estipulou multa de 50 valores de referência municipais (VRMs), que, atualmente, são R$ 1.808,50, em caso de descumprimento das regras. O novo decreto também estabelece multa em dobro em caso de persistência da infração e suspensão da atividade na terceira incidência. A punição pode chegar até a prisão em flagrante para quem infringir a determinação.

Denúncias podem ser repassadas pelo Alô Caxias, telefone 156, durante a semana e em horário comercial. À noite e aos finais de semana, o contato é pelo WhatsApp (54) 8418-7594.

Para a presidente do Sindilojas Caxias, Idalice Manchini, ao manter a classificação da região na bandeira preta e permitir a cogestão, o Estado demonstrou bom senso, minimizando a situação atual que envolveu perdas no ano de 2020 e não pode ser prolongado agora em 2021 com a vacinação em curso. “Com o modelo de cogestão, temos garantido o direito de atender os clientes com portas abertas, independente da classificação da bandeira, o que ameniza o contexto atual de acúmulo de queda nas vendas”, complementa.

Em Farroupilha, a prefeitura vai ampliar, a partir desta terça-feira, 23, o horário de atendimento da Ouvidoria para que a população possa fazer denúncias de aglomeração ou desrespeito às regras referentes ao enfrentamento ao coronavírus, também em horários alternativos.

As denúncias podem ser feitas através da ouvidoria do município de segunda a sexta, das 8h às 17h, pelo site da prefeitura, pelo aplicativo Fala Cidadão, pelo WhatsApp (54) 9 8404-5537, pelo telefone (54) 3261-6996 e pelo e-mail ouvidoria@farroupilha.rs.gov.br.