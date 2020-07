Caxias registra queda no número de mortes no trânsito no primeiro semestre

publicidade

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (Smttm) de Caxias do Sul divulgou, nesta sexta-feira, que o número de mortes registradas em decorrência de acidentes de trânsito nas áreas urbana e rural do município nos primeiros seis meses de 2020 é o menor desde o início da série de contabilização dos dados. Foram 11 vítimas fatais de janeiro a junho de 2020, contra 34 no mesmo período do ano passado. Em 2018, as estatísticas apontaram 15 mortes no período.

Conforme a secretaria uma das possíveis razões para a redução de acidentes com vítimas fatais é a pandemia do coronavírus, que restringiu a quantidade de veículos nas vias do município. Outro fator destacado é a atuação que a Fiscalização de Trânsito tem feito para evitar acidentes de trânsito e coibir infrações.

O diretor de Trânsito e Transportes, Eder Martini, avalia que os números não refletem tranquilidade, pois houve uma diminuição considerável na circulação dos veículos, principalmente no turno da noite.

“Devemos analisar a questão da alcoolemia no trânsito, visto que hábitos sociais foram alterados em razão da pandemia, fato que refletiu em uma possível diminuição do consumo de bebidas alcoólicas fora do ambiente residencial”, explica.

Desde janeiro de 2007 até junho deste ano, os dados mostram 705 mortes no trânsito caxiense.