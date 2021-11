Central de Vacinação de Erechim será desativada

publicidade

A Central de Vacinação de Erechim, criada pela prefeitura com o objetivo de acelerar a vacinação contra a Covid-19 no município, encerra as atividades neste sábado. Nestes oito meses de funcionamento foram aproximadamente 170 mil doses de vacinas aplicadas no local, em campanhas pontuais como os drives-thrus, além das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS), que passaram a vacinar contra a Covid-19 no dia 10 de outubro.

O prefeito Paulo Polis disse que, ao todo, conforme dados do Vacinômetro desta quinta-feira, 84.642 pessoas já receberam a primeira dose e 77.779 estão com o esquema vacinal completo com a segunda dose. Além disso, 6.764 pessoas receberam a dose de reforço. “No início do ano tínhamos um grande número de pessoas para imunizar contra a doença e a criação da Central veio ao encontro da nossa necessidade de avançar na vacinação, mas agora, com mais de 80% da população com o esquema vacinal completo, podemos manter a vacina contra a Covid-19 nas nossas 12 UBSs, que já estão realizando este trabalho com eficiência”, observa.

Polis afirma que os números alcançados com a vacinação em Erechim são o resultado do comprometimento do Poder Público em disponibilizar os imunizantes à população, bem como de toda uma equipe de saúde, técnica e administrativa que atuam diariamente e incansavelmente para fazer o seu melhor e vacinar as pessoas. “Além disso, as 170 mil doses aplicadas também representam a conscientização da comunidade que tem buscado a vacina, já que ela é o único meio cientificamente comprovado de combater à doença”, disse.

O prefeito de Erechim também destaca, que as vacinas são eficazes contra a Covid-19 e essenciais para a proteção contra a doença, mas devem ser associadas a outros cuidados, como o uso de máscara, distanciamento social e higienização. "Na ausência de remédios cientificamente eficazes, a imunização se torna a saída mais eficaz para diminuir a proliferação do coronavírus”, afirma Polis.

