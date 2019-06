Centro de Bem-Estar Animal será inaugurado sábado em Campo Bom

publicidade

Será inaugurado neste sábado o Centro de Bem-Estar Animal (CEMPRA) da cidade de Campo Bom. Localizado no Horto Municipal, no bairro Quatro Colônias, o espaço é destinado prioritariamente para animais de rua debilitados ou que tenham sofrido algum tipo de machucado por acidente ou maus tratos. A inauguração do Centro ocorre às 10h e contará com atividades especiais como a apresentação da Banda Municipal e feira de adoção de cães.

Segundo o prefeito Luciano Orsi, a ação faz parte do projeto Avança Campo Bom,dentro do programa Amigo Pet, que tem como objetivo atender as necessidades da população animal da cidade. “Os animais não podem ser deixados de lado ou esquecidos. É preciso que todos tenham consciência ambiental e fazer algo para os cães de rua é também pensar na qualidade de vida da população”, afirma destacando que Campo Bom não terá um canil pois a intenção não é permitir que mais animais sejam abandonados em espaços como este.

"O objetivo das nossas ações é promover a consciência ambiental para a questão da posse responsável”, complementa o prefeito. Já o secretário do Meio Ambiente João Flávio da Rosa, afirma que o Cempra vem para dar um suporte também para as ONGs que já fazem um trabalho de recuperação animal no Município.