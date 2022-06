Centro de Especialidades do Hospital São Camilo de Esteio reabre nesta segunda

publicidade

A partir desta segunda-feira, o Hospital São Camilo de Esteio retoma os atendimentos do Centro de Especialidades, dentro do prédio da instituição, localizado na rua Castro Alves, 948. Nos últimos dois anos, o setor permaneceu fechado, em função da pandemia de Covid-19, e o serviço foi transferido para o Centro Integrado de Atenção em Saúde (Cias). As mudanças nos protocolos sanitários e as mudanças realizadas no hospital permitiram o retorno dos atendimentos.

O Centro de Especialidades é um serviço de atendimento ambulatorial que oferece assistência multidisciplinar nas especialidades buco-maxilo-facial, cirurgia geral, clínica geral, ginecologia, urologia e proctologia. Para ser atendido, o paciente deve procurar, em primeiro lugar, a rede de atenção básica do município (UBSs). Caso o médico constate a necessidade de atendimento em uma das especialidades, será fornecido o encaminhamento. Com estes documentos em mãos, o paciente fará o agendamento na própria unidade que foi atendido.

No dia e horário determinados, o paciente deverá comparecer ao Centro de Especialidades com o encaminhamento e autorização do procedimento (fornecido pela unidade que realizou o agendamento), documento de identidade com foto e o cartão do SUS para a realização da consulta. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta feira, das 8h às 12h e das 13 às 17h. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (51) 2126-8357, de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. As consultas já agendas, seguem conforme já estabelecido previamente, assim como as datas dos especialistas.

