Centro de Fisioterapia de Uruguaiana completa um ano e já soma 10 mil atendimentos

Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, o Centro de Fisioterapia do município completa um ano de atividade e divulgou, nesta sexta-feira, relatório de atendimentos no período. Segundo a Secretaria de Saúde, pelo menos 10 mil sessões foram realizadas nos últimos 12 meses, uma média superior a 800 consultas mensais.

O complexo atende gratuitamente pacientes com patologias de coluna, membros superiores e inferiores, pós-operatórios, paralisia facial e sequelas de eventos neurológicos. O sistema assiste a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com seis fisioterapeutas e conta com o apoio de acadêmicos em período de conclusão do curso da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). A Secretaria oferece também à população a especialidade por meio de unidades das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) em funcionamento na União das Vilas e no bairro Tabajara Brites.

A prefeitura investiu R$ 7,3 mil na aquisição de um "turbilhão", que se assemelha a uma banheira de hidromassagem, que entrou em funcionamento na última semana de junho, e há um segundo equipamento encomendado. O aparelho auxilia no processo de amplitude de movimentos em articulações que apresentem rigidez. Todas consultas devem ser agendadas previamente.