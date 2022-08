Centro de Hemodiálise do Hospital Ivan Goulart é habilitado para atendimento SUS em São Borja

publicidade

O credenciamento do Centro de Hemodiálise do Hospital Ivan Goulart (HIG) junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), foi confirmado por meio de publicação da portaria nº 3.211/22 do Ministério da Saúde. A conquista, habilita o HIG como Unidade de Atenção Especializada em Doença Renal Crônica (DRC) com Hemodiálise e nos Estágios 4 e 5 (Pré-Dialítico) e estabelece recursos orçamentários para procedimentos em Média e Alta Complexidade. Anualmente, a instituição receberá R$ 2,4 milhões para o serviço.

A concretização da conquista é de extrema importância para o hospital, pois há anos a instituição trabalha em ações em conjunto com autoridades para que o serviço aconteça de modo a contemplar pacientes particulares, convênio e SUS.

A Diretora do HIG, Fernanda Bonotto, salientou que é um sonho que está se tornando realidade, pois com a publicação da portaria, o hospital já começa a se organizar para agilizar os processos burocráticos visando atender os pacientes com doença renal. Salienta-se, ainda, que a equipe do hospital só estava aguardando pela aprovação para que os trabalhos pudessem ser iniciados, toda a parte de infraestrutura já está pronta e com equipamentos de primeira linha. A habilitação do Centro de Hemodiálise representa credibilidade e qualidade no serviço, tanto em nível de estrutura quanto em nível profissional.

Conforme Fernanda, esse é mais um dos serviços de alta complexidade do hospital. “Estamos evoluindo e nosso principal intuito é avançar cada vez mais no segmento da saúde para auxiliar nossa comunidade e região”, pontua a diretora.

O presidente do HIG, Pedro Machado, destaca que esse credenciamento representa uma batalha de anos e que foi trabalhada e buscada incansavelmente por meio de reuniões, agilidade em documentações, dentre outros processos burocráticos, “Nós nunca desistimos e hoje visualizamos concretizada mais uma vitória na área da saúde em benefício de São Borja e região.”

O Hospital Ivan Goulart, em nome de sua provedoria, diretoria e colaboradores, agradece a todas as entidades públicas e privadas que auxiliaram neste processo, assim como à comunidade são-borjense, pois foram vários agentes que contribuíram positivamente para essa conquista.

Veja Também