Centro de Oncologia de Canoas inicia reforma

Iniciou nesta quinta-feira as obras no prédio que abriga o serviço de oncologia, em área anexa ao Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Além de uma nova recepção, está prevista a reforma da área interna. Os trabalhos, que foram viabilizados pelo Instituto de Oncologia Kaplan – que assumiu no início de março a gestão da Oncologia do HNSG - devem ser concluídos em três meses e meio.

A meta é qualificar a assistência e ampliar o teto de atendimento aos pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, segundo o prefeito Jairo Jorge. “Queremos proporcionar um atendimento de excelência aos pacientes do SUS e tornar Canoas um centro de referência em Oncologia.”

Para não prejudicar a assistência aos pacientes, a reforma interna será feita em mutirões aos finais de semana e, por isso, os atendimentos no local não serão interrompidos. O coordenador do Instituto, Gilberto Schwartsmann, explica que a ideia é acolher os pacientes de forma humanizada e altamente qualificada. Após a conclusão dos trabalhos, a capacidade de atendimento será maior, com a ampliação de três para oito consultórios.

A área total passará de cerca de 280 metros quadrados para 400 metros quadrados. A equipe é composta por seis médicos oncologistas, um mastologista e um hematologista. Atualmente, são realizadas em torno de 680 consultas por mês.

