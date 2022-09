Centro de Saúde de São Marcos terá atendimento médico estendido a partir de outubro

publicidade

Após debater soluções para o excesso de atendimento no início da noite no plantão médico do Hospital Beneficente São João Bosco, a Prefeitura de São Marcos encontrou como alternativa a prorrogação do horário de atendimento médico no Centro de Saúde das 19h30min até as 22h, nos dias úteis.

O hospital, contudo, permanece responsável pelos atendimentos apenas a partir das 22h, até as 7h do dia seguinte, bem como em finais de semana e feriados. A mudança ocorrerá a partir de 1º de outubro.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Maristela Lunedo, esse novo formato de atendimento foi acordado com o Hospital São João Bosco para poder melhorar o atendimento à população, pois especificamente nestes horários, conforme relatado pela instituição de saúde, havia grande espera no pronto socorro. A secretária informou ainda que já está em andamento a contratação de mais profissionais para suprir esta demanda na Secretaria.

