Centro de Triagem para Covid-19 passa a atender em novo endereço em São Borja

O Centro de Triagem para Covid-19 (CTC) de São Borja passou a atender, nesta segunda-feira, em um novo endereço no município. O serviço encontra-se no prédio em que funcionaria a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na esquina das ruas Venâncio Aires e Carlos Drago, acesso aos bairros de densidade populacional Itacherê e do Passo. O horário de atendimento ocorre diariamente das 8h às 22h.

No mesmo espaço vai estar em operação – em um segundo momento – o Centro de Atendimento em Saúde (CASA). Em média, 480 pessoas buscam o Centro de Triagem mensalmente.

A devolução da área da Escola Estadual Getúlio Vargas à CRE deve-se à retomada do ano letivo interrompido desde o final de março em razão da pandemia do novo coronavírus.

As autoridades reforçam que todos aqueles, com sintomas gripais ou distúrbios respiratórios, devem procurar atendimento no Centro de Triagem. O quadro envolve febre, tosse, dores no corpo, coriza, dificuldade de respiração ou ainda eventual perda de apetite e/ou paladar. A assistência a cada paciente é individual e, na maioria dos casos, a orientação é para o tratamento em isolamento domiciliar, obedecendo as regras da saúde.

Passados dez dias do surgimento dos sintomas ocorre a coleta de material para testagem do paciente caso ele se enquadre no que determina a Nota Informativa nº 09 Centro de Operações de Emergências (COE) do Rio Grande do Sul (RS), que trata sobre a Vigilância da Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) relacionada à infecção por Covid-19.

No restante do período, quando necessário, deve ser procurado o Pronto Atendimento do Hospital Ivan Goulart.

O município recebeu até o momento da Secretaria Estadual de Saúde insumos para a realização de até 800 testes, com indicação a grupos prioritários. Hoje, São Borja conta com 11 casos confirmados de Covid-19, entre eles um em internação hospitalar, cinco recuperados e não há registro de óbito. Há 24 monitoramentos sob suspeição clínica.