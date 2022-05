Centro Hidroterápico Osvaldo Cruz de Iraí está cercado pela água

publicidade

As fortes chuvas registradas nos últimos dias elevaram o nível do rio Uruguai, que transbordou e provocou o represamento do rio do Mel que corta a cidade de Iraí, no Norte do Estado. Em consequência, toda a área que cerca o Centro Hidroterápico Municipal Osvaldo Cruz, onde são realizados banhos com água mineral, está tomada pela água, que chega a 1,5 metro de altura.

Segundo o diretor do balneário, Diogo Amado da Costa, parou de chover ontem e, nesta quinta-feira, a água está baixando lentamente. “Ainda tem muita água ao redor do Centro Hidroterápico, está tudo alagado nas proximidades do balneário, mas, mesmo assim, continuamos a fornecer banhos à base de água mineral, pois a estrutura tem acesso na rua que dá acesso ao local”, disse.

Amado da Costa informou, ainda, que com o tempo bom e previsão que não chova a partir desta quinta-feira, o nível da água vai baixando e acreditamos que nesta sexta-feira poderá ser iniciada a limpeza. “A ação de limpeza de toda a área ao redor do balneário exige muito trabalho, sendo que uma retroescavadeira vai circulando no local, ainda com água, e com isso remove os resíduos de terra que vão sendo direcionados para o rio do Mel que fica próximo”, detalha. Paralelamente, funcionários da prefeitura usam escovões para remover o lodo que vai escoando para o rio.

Dentre os serviços oferecidos no Centro Hidroterápico estão atividades que vão desde a simples ingestão de águas minerais até serviços de banho de hidromassagem individual e para casais, ducha escocesa e banhos de piscina (adulto e infantil) com água mineral aquecida. A água mineral jorra de uma fonte rochosa, localizada sob o balneário, com vazão de 3,8 litros por segundo e possui temperatura de 36,5 ºC.

O Centro Hidroterápico foi inaugurado no dia 20 de setembro de 1935 e leva o nome do médico sanitarista brasileiro Osvaldo Cruz. Na época de sua inauguração era o mais moderno da América Latina no ramo de prestação de serviços de crenoterapia, com todos seus equipamentos oriundos da Alemanha. Sua edificação, em concreto armado e formato cilíndrico, lembra as antigas arenas romanas, sendo estrategicamente planejada para suportar as grandes enchentes.

O balneário é uma ótima opção para o visitante que deseja desfrutar dos poderes medicinais da água termal, aliados à tranquilidade da Reserva Florestal Bosque Sagrado, cercado de trilhas para caminhadas e passeios ciclísticos.

