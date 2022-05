Cerca de 30 mil caxienses ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul alerta para o grande número de moradores sem completar o ciclo vacinal contra Covid-19. São cerca de 30 mil pessoas a partir dos 5 anos de idade com a segunda dose em atraso, 150 mil com a terceira ainda por receber e 5 mil idosos de mais de 80 anos que não compareceram para tomar a quarta dose.

Desde o início da campanha de vacinação, a Secretaria da Saúde tem trabalhado em iniciativas para descentralizar a aplicação das doses, mesmo assim, ainda há pessoas com o esquema vacinal atrasado. Para se ter uma ideia, as cinco unidades de farmácias que são parceiras da vacinação atualmente aplicaram, desde o início da ação, em março, 3,6 mil doses contra Covid-19. Já no ônibus da Cruz Vermelha, que realiza um trabalho itinerante desde o início de abril com doses aplicadas pela equipe da SMS, foram 1,2 mil doses contra Covid realizadas.

Além disso, o município já ofertou doses em estádios de futebol, em frente a casas noturnas e outras empresas, supermercados, escolas, parques, no modelo drive-thru, shopping e Estações Principais de Integração (EPIs), além de uma unidade móvel que circulou por diversas regiões da cidade, para que a população tivesse mais opções para realizar a imunização. Também há vacinação com horário estendido em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

"É essencial que a população complete o esquema vacinal para ter a imunização completa contra a Covid-19 e assim evitar casos graves que demandam internações e mesmo óbitos. E lembrando, ainda, que a pessoa só é considerada imunizada 14 dias após a aplicação da vacina" informa Juliana Argenta Calloni, diretora da Vigilância em Saúde.

