Cesta básica em Alegrete tem valor aumentado em índice muito superior ao da inflação nacional

publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, na Fronteira Oeste do RS, por meio do Procon, desenvolveu uma nova pesquisa dos produtos da cesta básica referente ao mês de agosto de 2020. Foram visitados 15 estabelecimentos com o levantamento de preços de 33 itens que compõem a cesta básica, levando em consideração apenas o menor preço, sem contar qualidade ou marca dos produtos.

Nesta rodada, os itens com maior aumento foram arroz, feijão e óleo de soja, pois no mês anterior estavam em média até 70% mais baratos em alguns estabelecimentos. O arroz 5 quilos tipo 1 mais barato em julho custava R$ 9,96 e o mais caro, R$ 19,32. No mês de agosto, o menor preço foi de R$ 11,96, e o mais caro, de R$ 28,14, um aumento de quase 70% em alguns mercados. O óleo de soja foi outro produto que teve um aumento expressivo de preço, de R$ 3,89 em julho foi para R$ 7,43 em agosto. A pesquisa encontrou o maior preço da cesta básica em R$ 202,90 e o menor preço em R$ 139,87. O valor médio é de R$ 171,28.

A inflação nacional acumulada de 2020 nos primeiros oito meses é de 1,37% e para o mês de agosto é de 0,23%, conforme dados da IPC-Fipe. O aumento do preço da cesta básica em Alegrete, em comparação com o mês de julho, foi de 5%. Na semana passada, o Procon notificou os supermercados visando coibir a prática abusiva de preços, por meio de checagem de notas fiscais de compras dos produtos.