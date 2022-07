Chapecó realizará ação de cobrança de multas de trânsito em atraso dos últimos cinco anos

publicidade

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Chapecó anunciou que, dentro de 30 dias, iniciará a cobrança de multas de trânsito em atraso dos últimos cinco anos. A SSP do município do Oeste de Santa Catarina estima em R$ 50 milhões o valor devido das multas.

A Administração Municipal informou que uma carta com a notificação será encaminhada para o endereço das pessoas que estão com estas pendências e que esta é uma ação que cabe ao município, sob pena de desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. O contribuinte que não efetuar o pagamento pode ter alguns transtornos como, por exemplo, na emissão de negativa de débitos.

Segundo a Procuradoria do Município, renúncia de receita caracteriza-se pela ausência do recebimento dos valores que poderiam ser utilizados para realização de despesas visando diversos direitos e efetivação de políticas públicas. Cita, ainda, que segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), em casos de renúncia não justificada, que comprometam a gestão financeira, essa é passível de punições aos agentes públicos, como nos casos do art. 10 da Lei 8.429/92.

