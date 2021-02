Chapecó registra mais três mortes em decorrência da Covid-19

publicidade

A Administração Municipal de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, informou na manhã desta quinta-feira, que foram registradas mais três mortes em decorrência da Covid-19. Um bebê de um mês e 28 dias está entre as vítimas. Também vieram a óbito dois homens, de 69 e 75 anos. Com isso o número de mortes subiu para 167 no município.

Segundo nota da prefeitura, a bebê e o homem de 69 anos faleceram na última terça-feira, no Hospital Regional do Oeste (HRO). O outro paciente, de 75 anos, faleceu nesta quarta-feira, no Hospital da Unimed.

Em 24h, o município de Chapecó registrou 503 novos casos confirmados de coronavírus, no momento são 2.779 casos ativos da doença. Em comparação com o boletim divulgado na quarta-feira (17) pela Administração Municipal, os ativos tiveram um aumento de 384 casos. De acordo com o boletim, desde o início da pandemia 19.945 pacientes contraíram o vírus. Destes, 16.999 são considerados recuperados da doença. Em Chapecó, 66.932 pessoas foram testadas e 45.995 tiveram diagnóstico negativo. No momento são 1.358 casos suspeitos, que aguardam resultados dos exames.

Ainda no boletim divulgado nesta quarta-feira, eram 155 pacientes internados, nesta quinta-feira já são 162 que se encontram em leitos destinados ao tratamento do coronavírus. Dentre os internados, 62 encontram-se em UTI, 86 em enfermaria e 14 em outros setores. Dos internados em UTI, 43 estão no Hospital Regional do Oeste (HRO) e 19 na Unimed. Em enfermaria 24 estão no HRO e 62 na Unimed. Já em outros setores, são 13 internados no HRO e um na Unimed.

Novos leitos

O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, anunciou novas determinações de enfrentamento da Covid-19. Entre as ações anunciadas está a abertura de 50 leitos de enfermaria, os quais devem estar disponíveis até a próxima semana. Rodrigues disse que serão instalados mais 22 leitos de UTI no setor Covid. A cidade vive um colapso na área da saúde, com falta de leitos de UTI e aumento de casos. “A partir de sexta-feira, o Hospital Regional do Oeste começa a implantar os 22 novos leitos de UTI e também acertamos que serão abertos 50 novos leitos de enfermaria, a partir da semana que vem”, disse o prefeito. Ele avalia que, a partir da implementação dessas medidas, possivelmente não será mais necessário transferir pacientes para outras regiões.

Atendimento presencial na prefeitura

Diante do aumento do número de casos Covid-19 e o registro de mais mortes, a Administração Municipal de Chapecó definiu que alguns setores da prefeitura estão sem atendimento presencial nesta quinta e sexta-feira, como forma de evitar a disseminação do vírus entre servidores e pessoas que buscam atendimento. Com isso, estão suspensos os atendimentos nas secretarias de Infraestrutura e de Desenvolvimento Urbano, além da Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária.

O atendimento é realizado via “home office” e pelas equipes de plantão para emergências. A Administração Municipal informa que na secretaria de Infraestrutura foram mantidos apenas alguns trabalhos com máquinas e serviços terceirizados, como o recolhimento de lixo e roçadas. Os telefones de plantão para emergências são (49) 98408-4040 e (49) 99105-3786.

o setor de Habitação e Regularização Fundiárias as demandas podem ser encaminhadas pelo e-mail socialhabitacao@chapeco.sc.gov.br. Os telefones de plantão são (49) 99966-0803 e (49) 99804-2122. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Chapecó atende em sistema de “home office”, pelos e-mails sedur@chapeco.sc.gov.br, fiscalizacaodeobras@chapeco.sc.gov.br, concidade@chapeco.sc.gov.br, geoprocessamento@chapeco.sc.gov.br e daap@chapeco.sc.gov.br.

