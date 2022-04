Charqueadas faz atualização de valores para abrir licitação e retomar obras em escola

publicidade

A Prefeitura de Charqueadas realiza levantamento e atualização de orçamentos e valores a fim de abrir novo processo licitatório para a execução e finalização das obras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Otávio Reis, cujos serviços iniciaram em 2015 e não foram concluídos. De acordo com a Administração, a obra iniciou em maio de 2015, com um investimento inicial de R$ 3.096.401,66, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O projeto inicial previa uma estrutura com 12 salas e 3,2 mil m² de área construída. Entretanto, as obras se estenderam até setembro de 2019, quando o ritmo diminuiu drasticamente. Em maio de 2020, o percentual de execução dos serviços foi estimado em 41,40%. Em setembro de 2021, com o término da vigência do contrato com a empresa, o Executivo não prorrogou o documento, o que culminou na interrupção dos serviços, que seguem parados até os dias de hoje.

A prefeitura informa ainda que, assim que for lançada nova licitação, retomados os serviços e concluídas as obras, o educandário terá capacidade para atender até 390 estudantes por turno. “Dada a relevância que essa obra tem para toda a comunidade charqueadense, em especial para a população da Vila Otília e entorno, a Administração está empenhada e comprometida em dar celeridade e transparência aos estudos, análises e trabalhos exigidos para abertura de nova licitação, observando-se a legislação vigente e as boas práticas técnico-administrativas, que podem aparentar demora ou atraso, mas que são procedimentos necessários para boa resolução do problema e retomada da obra nos parâmetros legais”, informou o Executivo, em nota.

Veja Também