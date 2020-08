Chegada do Fogo Simbólico da Pátria em Caxias do Sul ocorre nesta segunda-feira

publicidade

Nesta segunda-feira, haverá a chegada do Fogo Simbólico da Pátria em Caxias do Sul trazido pela Liga de Defesa Nacional. A solenidade será realizada no Largo Centro Administrativo, a partir das 11h30min, e terá transmissão ao vivo pelo Facebook da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Smel). A chegada do Fogo marcará o início das comemorações alusivas à Semana da Pátria.

Após, a chama será escoltada até a sede do Grupo Escoteiro Saint Hilaire, que também é responsável pelo fogo de conselho no dia 31 de agosto. A guarda permanecerá no grupo até o dia 1º de setembro, quando ocorre a corrida do fogo até a praça Dante Alighieri para a solenidade oficial de início da Semana da Pátria 2020.

Neste ano, em virtude da pandemia da Covid-19, as ações da Semana da Pátria serão realizadas sem presença de público e com transmissão virtual. Na solenidade oficial de abertura, ocorrerá a transmissão virtual do hasteamento e a execução do Hino Nacional. Até o dia 7 de setembro, diariamente, haverá a transmissão ao vivo nas redes sociais da Smel do hasteamento e do arriamento da bandeira.

Além disso, na programação deste ano não haverá o tradicional Desfile da Independência, que ocorre no dia 7 de setembro. Para marcar a data, contudo, os organizadores da Semana promoverão um drive-thru solidário para arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza que serão doados ao Banco de Alimentos. A iniciativa será realizada na praça Dante Alighieri, das 9h às 12h.