Cheia do Rio dos Sinos atinge cerca de 180 famílias em Novo Hamburgo

publicidade

Mesmo com o nível do Rio dos Sinos próximo dos sete metros, a cidade de Novo Hamburgo não registra desalojados e nem desabrigados. De acordo com a Defesa Civil do município, cerca de 180 famílias tiveram problemas com alagamentos, mas não precisaram deixar as casas. Algumas optaram em ir para a casa de familiares.

A Rodoviária Normélio Stabel, no bairro Pátria Nova está funcionando como ponto de arrecadação de doações neste domingo das 13h às 17h. Itens como colchões, cobertores, travesseiros e roupas de cama são os mais necessários.