Chromebooks são entregues às escolas municipais de Ivoti

Os alunos da rede de ensino municipal de Ivoti, já iniciaram o uso de uma ferramenta adicional que contribuirá no processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de Chromebooks, equipamentos adquiridos pela prefeitura e já entregues às escolas. Inicialmente, 270 Chromebooks foram adquiridos e tiveram o investimento de R$ 551 mil. Os modelos Acer e Samsung são parecidos com um notebook, mas utilizam o sistema operacional Chrome OS, do Google. Além disso, o Chromebook conta com a plataforma Google for Education, a qual já vinha sendo utilizada pelos alunos. Durante a aula, o professor poderá solicitar o uso do equipamento e utilizar em sala de aula conforme a necessidade.

As dez escolas de ensino fundamental foram contempladas com os computadores portáteis, que vão permitir ao aluno o acesso à internet, além de possuir centenas de aplicativos educacionais. “Integrar o uso de ferramentas que ajudam na dinâmica em sala de aula é algo que será posto em prática na sala de aula todos os dias, qualificando a inclusão digital no ambiente escolar”, exalta a secretária de Educação, Cristiane Spohr.

De acordo com o prefeito Martin Kalkmann, os novos equipamentos vão oportunizar acesso à tecnologia aos alunos. “Estamos investindo em tecnologia para oferecermos aos nossos alunos um ensino de qualidade, que além de proporcionar a inclusão digital e social, é considerada uma ótima ferramenta pedagógica”, destaca Martin.

No início da pandemia do novo coronavírus a Secretaria de Educação de Ivoti já havia contratado a ferramenta Google For Education, uma plataforma online direcionada para educação online. Os equipamentos adquiridos trabalham diretamente com essa ferramenta, agregando ainda mais a tecnologia em favor do ensino.

