Chuí busca por passageiros de linha intermunicipal após homem testar positivo à Covid-19

Após um passageiro de ônibus testar positivo à Covid-19, a Secretaria Municipal do Chuí busca por supostos infectados do vírus, que viajaram de Pelotas para Santa Vitória do Palmar, na última quinta-feira. Segundo a Vigilância Epidemiológica do Chuí, o homem esteve na linha intermunicipal da Empresso Embaixador das 18h30min às 22h.

A viagem também seguiu até o Chuí. A empresa Expresso Embaixador, que é responsável pela linha intermunicipal, não possui lista de passageiros. Com isto, a Vigilância Epidemiológica do Chuí convoca os passageiros e todos aqueles que tenham tido contato com pessoas deste ônibus para que entrem em contato com a equipe pelos números de telefone (53)32651650, (53)32652037 ou (53) 999068960.