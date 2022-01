Chuva e vento forte destelham prédio de secretaria de Esporte em Bento Gonçalves

publicidade

A forte chuva e o vento que atingiram Bento Gonçalves nesta segunda-feira provocaram o destelhamento do prédio da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social (Sedes), no Complexo Administrativo, na rua 10 de Novembro. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil acompanhou o trabalho das equipes, com servidores de diversas secretarias. Foram cobertos com lonas os equipamentos e documentos. Também foi realizada a limpeza do entorno, que ficou com partes do telhado espalhadas pela via.

Após vistoria do Corpo de Bombeiros, parte da rua 10 de Novembro foi isolada para evitar desabamentos. O trânsito está em meia pista no local. "Períodos de chuva sempre são de alerta para as equipes da Defesa Civil. Realizamos a vistoria inicial para que pudéssemos cobrir os equipamentos e desligar a energia elétrica. Agora, vamos avaliar sobre danos na estrutura. Felizmente, ninguém ficou ferido", destaca o coordenador da Defesa Civil, Claudiomiro Massutti.

O espaço possui seguro e será realizada uma vistoria pelos técnicos. Após a liberação do prédio, as equipes da prefeitura irão realizar a retirada dos equipamentos, que devem ser levados provisoriamente para Fundação Casa das Artes. Nesta terça-feira, não haverá atendimento na Sedes.

