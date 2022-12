Chuva forte provoca estragos em Bento Gonçalves

publicidade

A chuva forte que atingiu Bento Gonçalves na noite desta sexta-feira causou estragos na cidade. Segundo a prefeitura, foram registrados alagamentos, quedas de barreiras e rompimentos de tubulação. Os bairros Verona, Borgo, São João, Fátima, Fenavinho, Santa Helena, Imigrante e Loteamento Zanetti foram os mais atingidos. Não houve feridos.

Na manhã deste sábado, o prefeito Diogo Siqueira disse que equipes da prefeitura e da Defesa Civil seguem trabalhando para fazer a liberação das vias obstruídas, remoção de árvores, entre outros serviços.

Ele também informou que o município vai iniciar uma campanha de doação para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas. "Algumas famílias perderam tudo. Vamos tentar buscar roupas, colchões e cobertores, o máximo possível para essas famílias que sofreram um desastre em suas casas", afirmou.

A doação de alimentos, roupas de cama, colchões, móveis e camas podem ser feitas no ginásio do bairro Glória (rua Victório Ângelo Cristofoli, esquina com a rua Basílio Zorzi). Mais informações pelos números (54) 3055-7337 e (54) 99268-5389.

O Auto de Natal e a inauguração do Centro Cultural Tuiuty, que aconteceriam hoje, foram adiados em decorrência das chuvas.