Chuva provoca queda de barreira na BR 153 em Concórdia, entre SC e RS

A queda de uma grande barreira, após o registro de mais de 100 milímetros de chuvas, na tarde deste domingo, interditou o trânsito na BR 153, próximo ao posto fiscal da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) entre Concórdia e o Rio Grande do Sul.

Por volta das 20h, o trânsito no local ficou totalmente interditado pelo barranco que deslizou sobre a rodovia, nas proximidades da ponte que liga o Oeste de SC com o Norte do RS. Rotadas alternativas em rodovias de chão batido foram utilizadas por veículos de passeio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que máquinas trabalharam no local desde à tarde para remover a terras e pedras que tomaram conta da pista, mas o órgão não deu um prazo para liberação da via. A preocupação em liberar o trânsito, após a desobstrução, relaciona-se ao fato do solo permanece instável e apresentar riscos de novos desmoronamentos.

Deslizamento atinge casas em SC

No município de Seara, no Oeste de SC, um deslizamento de terra atingiu duas residências no bairro Monte Castelo. Os socorristas constataram danos nos pilares de sustentação das duas casas. Os moradores das residências atingidas, assim como das residências vizinhas, foram aconselhados a deixar o local. Representantes da Defesa Civil e da assistência social do município para providenciaram um local provisório para as famílias atingidas. Uma lona foi colocada no barranco para evitar a exposição do solo à chuva prevenindo novos deslizamentos.