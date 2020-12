Cidades da Região Metropolitana se adequam às novas determinações do Governo do RS

publicidade

Atendendo as novas determinações do Governo do Rio Grande do Sul, que definiu medidas mais restritivas às cidades que estão em zonas de alto risco de transmissão para o coronavírus, consideradas de bandeira vermelha, e com a suspensão do modelo de cogestão do Distanciamento Controlado, a maioria das cidades da Região Metropolitana devem se adequar ao novo regramento.

Alvorada, Gravataí e Viamão devem publicar novo decreto até a noite desta terça-feira fazendo os ajustes iguais foram feitos pelo Estado. Da mesma forma, a prefeitura de Canoas informou que vai seguir todas as determinações do governador Eduardo Leite. A cidade de Esteio informou que não havia previsão de edição de decreto. As cidades de Sapucaia do Sul e Cachoeirinha não se manifestaram sobre a snovas restrições.

A presidente da Granpal, a prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Ferretti, informou que uma assembleia entre os municípios acontecerá na semana que vem, entre terça ou quarta-feira, para que um diálogo seja aberto e seja discutida a situação atual. “Por enquanto, vamos acatar a decisão do governador porque o cenário da Covid-19 na região se mostra muito complexos. Estamos adequando os nossos decretos municipais, reforçando os protocolos para proporcionar mais segurança a nossa comunidade. Precisamos olhar para frente e buscar medidas que diminuam os riscos de contágio", disse.

Entre novas restrições importas pelo Estado estão a suspensão de festas de fim de ano, o incentivo a restrições de encontros familiares, fechamento de atividades em espaços públicos e limitação no horário de comércio, bares e serviços de delivery.