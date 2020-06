Cidades da Serra gaúcha seguem restrições da bandeira vermelha do Distanciamento Controlado

publicidade

Depois da confirmação da bandeira vermelha para os municípios da Serra gaúcha, as prefeituras das principais cidades da região definiram, nesta quarta-feira, como irão orientar o funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

A prefeitura de Caxias do Sul informou que não irá publicar um novo decreto, por entender que o decreto estadual se sobrepõe ao municipal. Já as entidades empresariais do município, como a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC), estão propondo ao Executivo o aluguel de leitos hospitalares de terapia intensiva junto ao setor privado.

Ainda nesta quarta-feira, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simec), as Empresas Randon e a Marcopolo entregaram 15 ventiladores pulmonares para a prefeitura de Caxias do Sul.

Em Bento Gonçalves, a gestão municipal publicou nesta quarta-feira um novo decreto determinando o cumprimento do decreto estadual para bandeira vermelha, e revogando o último que constava na cidade. A prefeitura de Farroupilha, por sua vez, não publicou nenhum documento, mas está orientado para que sejam seguidas as regras de combate à pandemia do coronavírus do Distanciamento Controlado. Apesar da orientação, grande parte do comércio permanecia com as portas abertas nesta quarta-feira.

Em Flores da Cunha, o Executivo também não fez um novo decreto mas também orienta a comunidade para seguir a determinação estadual. Já a Prefeitura de Garibaldi, havia publicado ainda na terça-feira um decreto municipal enquadrando-se ao decreto do Estado.